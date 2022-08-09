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Reuters: В России начали разбирать свои самолеты на запчасти

Reuters: В России начали разбирать свои самолеты на запчасти

Российские авиакомпании, в том числе контролируемый государством «Аэрофлот», снимают реактивные лайнеры с эксплуатации, чтобы после разборки, получить запасные части, которые больше не могут быть приобретены за рубежом из-за западных санкций.

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