СЦКК: в Зайцево при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА пострадал мужчина

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили, что при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Зайцево пострадал мужчина, передает РИА Новости.
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