Медведев: Появление на Украине «коалиции желающих» Россия расценит как угрозу

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что возможное появление на Украине так называемой «коалиции желающих» будет расценено как повторная военная угроза — со всеми вытекающими последствиями.
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