Глава Пентагона внезапно прибыл в Киев

В Киев сегодня, 21 октября, утром с необъявленным визитом прибыл министр обороны США Ллойд Остин. «Я вернулся на Украину в четвертый раз в качестве министра обороны, продемонстрировав, что Соединенные Штаты вместе с международным сообществом продолжают поддерживать Украину», — написал он в соцсети X.