Директор Фонда Владимира Николаева отрицает воможность его участия в коррупционных схемах

Владимир Николаев ни разу не был замечен в коррупционных действиях, до завершения всестороннего расследования делать выводы преждевременно и неправильно, заявила директор Фонда социальной поддержки населения «Приморью - достойную жизнь» (Фонда Владимира Николаева) Юлия Чиликина.
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