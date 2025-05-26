Директор Фонда Владимира Николаева отрицает воможность его участия в коррупционных схемах

Владимир Николаев ни разу не был замечен в коррупционных действиях, до завершения всестороннего расследования делать выводы преждевременно и неправильно, заявила директор Фонда социальной поддержки населения «Приморью - достойную жизнь» (Фонда Владимира Николаева) Юлия Чиликина.