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Дмитрий Песков с часами за 37 млн пояснил, почему в России так много бедных людей: виноваты фашисты, страна ещё не опомнилась после войны

Дмитрий Песков с часами за 37 млн пояснил, почему в России так много бедных людей: виноваты фашисты, страна ещё не опомнилась после войны

Дмитрий Песков. Фото rucompromat Лидия ГубинаПресс-секретарь президента, одиозный Дмитрий Песков регулярно даёт поводы для скандалов, а его высказывания вызывают возмущение у россиян.

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