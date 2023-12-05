Эксперты назвали пять самых популярных у перекупщиков автомобилей

Самые активные сделки на рынке подержанных авто идут в ценовой категории от 400 до 800 тысяч рублей.В России составили рейтинг автомобилей в возрасте 10-15 лет, которые стоят от 400 до 800 тысяч рублей и невероятно популярны среди перекупщиков.