Эксперты назвали пять самых популярных у перекупщиков автомобилей

Самые активные сделки на рынке подержанных авто идут в ценовой категории от 400 до 800 тысяч рублей.В России составили рейтинг автомобилей в возрасте 10-15 лет, которые стоят от 400 до 800 тысяч рублей и невероятно популярны среди перекупщиков.
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