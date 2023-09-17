Далеко не все платья смотрятся красиво с сапогами и ботильонами, из-за чего образы могут быть скучными и старомодными.

С наступлением холодного времени года мы не только меняем одежду на более теплую, но и меняем на осенне-зимнюю обувь: полусапожки, казаки, сапоги или ботфорты.
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