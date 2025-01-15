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Чехия завершила модернизацию нефтепровода TAL

Чехия завершила модернизацию нефтепровода TAL

Это поможет отказаться от российской нефти.фото: transneft.ruВ Чехии завершили модернизацию участка трансальпийского нефтепровода TAL, проложенного из Италии в ФРГ, что позволит рассчитывать на поставки в случае возможных перебоев на трубопроводе «Дружба».

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