Чехия завершила модернизацию нефтепровода TAL

Это поможет отказаться от российской нефти.фото: transneft.ruВ Чехии завершили модернизацию участка трансальпийского нефтепровода TAL, проложенного из Италии в ФРГ, что позволит рассчитывать на поставки в случае возможных перебоев на трубопроводе «Дружба».