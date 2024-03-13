"ВСУ получили приказ взять русский город до выборов в России": Атаки уже начались

Предвыборную неделю в России враг решил отметить масштабной атакой на Белгородскую область. Задача — повторить аналогичные прошлогодние "успехи" разномастных коллаборационистов от ВСУ и даже устроить кипишь похуже.
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