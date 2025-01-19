Врач назвала признаки диабета, которые не бросаются в глаза

Обратите внимание на потемнения кожи Потемнение кожи в складках, подмышках, паховой области, частые дрожжевые инфекции и запах ацетона изо рта могут свидетельствовать о диабете, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог Анна Невольникова.
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