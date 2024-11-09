Почему СМИ стали публиковать мнения о якобы возможной «заморозке» банковских вкладов?

Алексей Медведев

Вы о чем вообще? Россия строит атомные станции, за свой счет, в Турции, в Египте, в Словакии(или какой-то из этих стран). Это называется инвестиции. Заморожено ТРИ годовых бюджета и ни кто этого не чувствует. И, что вы думаете, при этом в стране не хватает денег? Если это произойдет, необходимо будет всю верхушку власти, посадить на долгие годы, как минимум! Но на это ни кто не пойдет! Пенсии у народа, кроме депутатов, и так нищенские!