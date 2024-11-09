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Почему СМИ стали публиковать мнения о якобы возможной «заморозке» банковских вкладов?

Почему СМИ стали публиковать мнения о якобы возможной «заморозке» банковских вкладов?

Джон Мейнард Кейнс был одним из первых американских архитекторов экономической политики, который чётко понял следующую вещь: самое главное в экономике — это настроения рыночных субъектов.

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Комментарии
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Владимир Фердман
Ино агенты об этом уже больше двух лет говорят - как о возможном способе отъема денег у населения правящей группировкой
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7 час.
Алексей Медведев
Вы о чем вообще? Россия строит атомные станции, за свой счет, в Турции, в Египте, в Словакии(или какой-то из этих стран). Это называется инвестиции. Заморожено ТРИ годовых бюджета и ни кто этого не чувствует. И, что вы думаете, при этом в стране не хватает денег? Если это произойдет, необходимо будет всю верхушку власти, посадить на долгие годы, как минимум! Но на это ни кто не пойдет! Пенсии у народа, кроме депутатов, и так нищенские!
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7 час.
ВН
Валерий Николаевич
Т.е. народ самм виноват в собственных ожиданиях, отсюда и кризисы. А верховные власти ни при чем. Замечательно!
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4 час.

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