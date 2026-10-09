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Царьград

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На Алтае ликвидировали трех медведей после нападения на подростка

На Алтае ликвидировали трех медведей после нападения на подростка

Три медведя убиты после нападения на школьника на Алтае.В Алтайском крае ликвидировали трех медведей после нападения хищника на 15-летнего подростка.

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