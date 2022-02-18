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Представители фигуристки Камилы Валиевой настоят на вскрытии допинг-пробы Б

Представители фигуристки Камилы Валиевой настоят на вскрытии допинг-пробы Б

Допинг-проба Б была взята у 15-летней россиянки в конце декабря прошлого года. Именно она показала сомнительный результат, который стал причиной временного отстранения Валиевой от личного первенства и переноса награждения командных соревнований.

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