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Актриса Наталья Терехова не выдержала ревности мужа-актёра: он требовал вырезать её сцены с партнёрами

Актриса Наталья Терехова не выдержала ревности мужа-актёра: он требовал вырезать её сцены с партнёрами

В начале 2000-х Наталью Терехову можно было встретить на телеэкране едва ли не каждый вечер: сериалы тех лет без неё не обходились, главные роли шли одна за другой.

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