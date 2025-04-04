Генерал США подтвердил, что ВСУ зашли в Белгородскую область

ВАШИНГТОН, 4 апреля, ФедералПресс. Командующий Европейским командованием вооруженных сил США генерал Кристофер Каволи стал первым официальным лицом, публично подтвердившим факт присутствия украинских военных на территории Белгородской области России.
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