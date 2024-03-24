Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Путин ударит «Сарматом» по королевству, к которому испытывает особую неприязнь

Путин ударит «Сарматом» по королевству, к которому испытывает особую неприязнь

Военные эксперты утверждают, что президент России Владимир Путин может рассмотреть возможность уничтожения Великобритании в потенциальной Третьей мировой войне, пишет газета The Mirror в своей публикации от 21 марта.

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Комментарии
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Александр Ман
Я потом доберусь до этого острова и всех англосаксов😀 дубиной прикончу!!!
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4 час.
Владимир Соловьев
Например, Генпрокуратура не нашла недостатков в охране в &quot;Крокус Сити Холл&quot;! Оригинальней некуда!
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3 час.
СВ
Сергей Васильевич
Искать проблемы нужно не в охране центра. Почему власти не запретили во время СВО всякого рода развлекательные мероприятия и концерты с большим скоплением людей. Почему были проигнорированы предупреждения посольства США для своих граждан, опубликованных еще 7 марта? Теперь ищем &quot;проблемы&quot; в охране центра. и т.п.
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3 час.

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