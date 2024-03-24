Путин ударит «Сарматом» по королевству, к которому испытывает особую неприязнь

Я потом доберусь до этого острова и всех англосаксов😀 дубиной прикончу!!!

СВ

Сергей Васильевич

Искать проблемы нужно не в охране центра. Почему власти не запретили во время СВО всякого рода развлекательные мероприятия и концерты с большим скоплением людей. Почему были проигнорированы предупреждения посольства США для своих граждан, опубликованных еще 7 марта? Теперь ищем "проблемы" в охране центра. и т.п.