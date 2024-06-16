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Жители Адыгеи собрали деньги на памятник замученной до смерти трёхлетней девочке

Жители Адыгеи собрали деньги на памятник замученной до смерти трёхлетней девочке

Медэкспертиза показала, что перед смертью кроха получила травмы, характерные при падении с высоты.Неравнодушные жители Адыгеи организовали сбор средств на памятник трёхлетней девочке, которую до смерти замучили родители.

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