Адвокат Баранов раскрыл, можно ли возместить расходы на поиски Усольцевых

Если выяснится, что семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае, жива и намеренно инсценировала исчезновение, с нее не смогут автоматически взыскать расходы на поиски.
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заебали вы всех этими Усольцевыми ! Они,что держатели государственной тайны?