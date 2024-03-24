«Русский регтайм» в Театре эстрады

В Театре эстрады прошла премьера балета-дефиле «Русский регтайм». Это новый проект театрального агентства «Арт-Партнер» и продюсера Леонида Робермана о моде и жизни столичного бомонда в 1920–1930-х годах«АРТ-ПАРТНЕР» В спектакле заняты как артисты классического балета, так и танцующие современную хореографию: Кристина Кретова, Анна Тихомирова, Елена Соломянко и другиечитайте на monocle.