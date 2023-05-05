🗣 Очередную партию гуманитарной помощи передали из Крыма бойцам СВО В этот раз гуманитарный груз включает более 800 килограммов сладостей – печенья, конфет, бубликов, а также газированную сладкую воду и сигареты, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.