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Крым 24

Крым 24

🗣 Очередную партию гуманитарной помощи передали из Крыма бойцам СВО В этот раз гуманитарный груз включает более 800 килограммов сладостей – печенья, конфет, бубликов, а также газированную сладкую воду и сигареты, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

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