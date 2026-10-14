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Несекретные материалы

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Пашинян предложил изменить границы двух стран

Пашинян предложил изменить границы двух стран

Пашинян предложил передвинуть границы между Арменией и АзербайджаномПремьер-министр Армении Никол Пашинян в Telegram-канале опубликовал видео, в котором изложил свое видение будущего мира с Азербайджаном.

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