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В Брянске женщина на кроссовере сбила на переходе 8-летнего мальчика

В Брянске женщина на кроссовере сбила на переходе 8-летнего мальчика

51-летняя женщина на Фольксваген Тигуан двигалась в сторону улицы Энгельса и совершила наезд на пересекавшего проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомашины по нерегулируемому пешеходному переходу 8-летнего мальчика, - рассказали .

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