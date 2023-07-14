В Брянске женщина на кроссовере сбила на переходе 8-летнего мальчика

51-летняя женщина на Фольксваген Тигуан двигалась в сторону улицы Энгельса и совершила наезд на пересекавшего проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомашины по нерегулируемому пешеходному переходу 8-летнего мальчика, - рассказали .