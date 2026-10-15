Журнал Simple Wine News представил рейтинг лучших российских вин. Среди победителей — «Сира Резерв 2024» от «Усадьба Маркотх», винодельня «Мысхако», винодел Сергей Бескоровайный и дебютировавшая «Темеринда».
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