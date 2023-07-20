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Председатель движения Рогов: ВСУ решили в конце июля форсировать Днепр и захватить ЗАЭС

Председатель движения Рогов: ВСУ решили в конце июля форсировать Днепр и захватить ЗАЭС

Вооруженные силы Украины запланировали операцию в Запорожской области. Они решили в конце июля попытаться форсировать Днепр и взять под контроль Запорожскую АЭС, сообщил РИА «Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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