Председатель движения Рогов: ВСУ решили в конце июля форсировать Днепр и захватить ЗАЭС

Вооруженные силы Украины запланировали операцию в Запорожской области. Они решили в конце июля попытаться форсировать Днепр и взять под контроль Запорожскую АЭС, сообщил РИА «Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.