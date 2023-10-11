Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Собянин: Правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–26 годы

Собянин: Правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–26 годы

Половину расходов составят социальные нужды В Москве одобрен проект бюджета на 2024–2026 гг. Сергей Собянин отметил, что приоритет в расходах отдан социальной сфере, а именно соцподдержке москвичей, развитию здравоохранения, образования, культуры и спорта.

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