Собянин: Правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–26 годы

Половину расходов составят социальные нужды В Москве одобрен проект бюджета на 2024–2026 гг. Сергей Собянин отметил, что приоритет в расходах отдан социальной сфере, а именно соцподдержке москвичей, развитию здравоохранения, образования, культуры и спорта.