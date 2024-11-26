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Главный тренер сборной России назвал худший матч команды в этом году

Главный тренер сборной России назвал худший матч команды в этом году

Специалист отметил, что худшая игра прошла в условиях тяжёлого климата и на плохом поле.Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился своими рассуждениями об итогах сезона для национальной команды.

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