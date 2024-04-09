Сегодня 180 прочитали Глава словацкого парламента Петер Пеллегрини, взявший верх в президентской гонке, занял жесткую позицию против поставок оружия, утверждая, что страна должна быть бастионом мира, а не войны.
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