У «ПСЖ» три волевые победы в этой Лиге 1 – над «Анжером», «Лионом» и «Труа»

«ПСЖ» с трудом обыграл «Анжер» (2:1) в матче 10-го тура Лиги 1. Команда Маурисио Почеттино проигрывала с 36-й минуты, но победила благодаря голам полузащитника Данилу Перейры и нападающего Килиана Мбаппе, который реализовал пенальти на 87-й минуте.