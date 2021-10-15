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У «ПСЖ» три волевые победы в этой Лиге 1 – над «Анжером», «Лионом» и «Труа»

«ПСЖ» с трудом обыграл «Анжер» (2:1) в матче 10-го тура Лиги 1. Команда Маурисио Почеттино проигрывала с 36-й минуты, но победила благодаря голам полузащитника Данилу Перейры и нападающего Килиана Мбаппе, который реализовал пенальти на 87-й минуте.

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