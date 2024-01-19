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Требования об уровне заполнения газовых хранилищ продлен властями Германии до апреля 2027 года

Требования об уровне заполнения газовых хранилищ продлен властями Германии до апреля 2027 года

Требования об уровне заполнения газовых хранилищ продлен властями Германии до апреля 2027 года Татьяна АрестоваПарламент Федеративной Республики Германия или Бундестаг принял решение продлить срок действия требований по поддержанию минимального объема газа перед отопительным сезоном.

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