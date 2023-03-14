Вечерний Новосибирск

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«Известия»: лицензирование производства сигарет не скажется на их стоимости

«Известия»: лицензирование производства сигарет не скажется на их стоимости

За основу власти взяли аналогичные нормы, которые действуют на алкогольном рынке. Но розничные продажи пока не станут лицензируемой деятельностью, это сделают, чтобы не создавать нагрузку малым и средним предпринимателям и региональным бюджетам.

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