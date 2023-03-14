«Известия»: лицензирование производства сигарет не скажется на их стоимости

За основу власти взяли аналогичные нормы, которые действуют на алкогольном рынке. Но розничные продажи пока не станут лицензируемой деятельностью, это сделают, чтобы не создавать нагрузку малым и средним предпринимателям и региональным бюджетам.
За основу власти взяли аналогичные нормы, которые действуют на алкогольном рынке. Но розничные продажи пока не станут лицензируемой деятельностью, это сделают, чтобы не создавать нагрузку малым и средним предпринимателям и региональным бюджетам.
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