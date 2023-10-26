Столицу России предложено перенести в Грозный 

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил, что принял решение наградить 15-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова высшей наградой республики «за его личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства и укрепление традиционных исламских ценностей».
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