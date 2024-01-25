Международная федерация парусного спорта допустила российских и белорусских спортсменов к олимпийской квалификации

«Спортсменам, которые соответствуют необходимым критериям отбора, будет разрешено участвовать в качестве нейтральных атлетов в Олимпийских играх-2024, начиная с квалификационного соревнования – регаты «Последний шанс», которая пройдет 20-27 апреля, и заканчивая олимпийской регатой в Марселе.