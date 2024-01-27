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«Надежды нет»: польский генерал в отставке заявил о критическом положении ВСУ на фронте

«Надежды нет»: польский генерал в отставке заявил о критическом положении ВСУ на фронте

Текущее положение украинских войск на фронте является критическим. Соответственно, в ужасной ситуации в связи с этим оказался и Запад.

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