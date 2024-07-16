Новый портал поможет спортсменам из Западного Дегунина в организации тренировок

Для жителей Москвы заработал новый портал «Московский спорт». Как пояснили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, он объединит тех, кто любит спорт и активный образ жизни, поскольку на портале можно записаться в секции, выбрать и арендовать удобные спортплощадки, подобрать квалифицированных тренеров как для взрослых, так и для детей, найти информацию о ярких городских спортивных событиях.