Можно ли это принять? Дети Заворотнюк отреагировали на появление женщины у фигуриста

Многие пользователи сети, рассуждая о судьбоносной встрече актрисы Анастасии Заворотнюк и ее мужа Петра Чернышева, замечают, что для возлюбленных в то время все препятствия показались ерундой, хотя преодолеть им предстояло много.
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