В Китае умер первый тибетец, покоривший Джомолунгму по северному склону

Легендарный китайский альпинист, тибетец Гонпо, который впервые в составе группы альпинистов КНР совершил восхождение на Джомолунгму по ее северному склону, скончался в возрасте 91 года, передает Центральное телевидение Китая.
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