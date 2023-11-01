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В 2024 году расходы Екатеринбурга превысят 70 млрд рублей

В 2024 году расходы Екатеринбурга превысят 70 млрд рублей

В администрации Екатеринбурга завершается подготовка проекта бюджета города на 2024 год. Как рассказал сегодня на брифинге заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков, предварительные параметры бюджета – 70 млрд рублей по доходной части, 72 млрд рублей – по расходной.

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