В 2024 году расходы Екатеринбурга превысят 70 млрд рублей

В администрации Екатеринбурга завершается подготовка проекта бюджета города на 2024 год. Как рассказал сегодня на брифинге заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков, предварительные параметры бюджета – 70 млрд рублей по доходной части, 72 млрд рублей – по расходной.