#Сводка на утро 1 октября 2024 года ▪ В Курской области ВСУ готовятся возобновить наступление с вводом в бой новых бригад и вклиниться на новых участках, сообщает группа войск «Север» ВС России.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
#Сводка на утро 1 октября 2024 года ▪ В Курской области ВСУ готовятся возобновить наступление с вводом в бой новых бригад и вклиниться на новых участках, сообщает группа войск «Север» ВС России.
Свежие комментарии