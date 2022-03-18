В Мурманской области перед судом предстанет директор одной из управляющей компании

Следственными органами полиции Мурманской области окончено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Апатитов, 1964 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 165 УК РФ.
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