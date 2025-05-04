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Татар-информ

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МИД КНР: Россия и Китай будут защищать историческую правду о Второй мировой войне

МИД КНР: Россия и Китай будут защищать историческую правду о Второй мировой войне

Москва и Пекин намерены совместно отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР, комментируя предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

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