МИД КНР: Россия и Китай будут защищать историческую правду о Второй мировой войне

Москва и Пекин намерены совместно отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР, комментируя предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии