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  • epobedimski
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Разделяющая черта. Между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ

После делимитации границы Азербайджан и Армения начали процесс ее демаркации. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

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