Дмитриев: Россия занимает 4-е место в мире по запасам редкоземельных металлов

Россия занимает четвертое место в мире по объему запасов редкоземельных металлов. Об этом в социальной сети X написал принимавший участие в переговорах России и США в Эр-Рияде глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
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