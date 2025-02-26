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Дмитриев: Россия занимает 4-е место в мире по запасам редкоземельных металлов

Дмитриев: Россия занимает 4-е место в мире по запасам редкоземельных металлов

Россия занимает четвертое место в мире по объему запасов редкоземельных металлов. Об этом в социальной сети X написал принимавший участие в переговорах России и США в Эр-Рияде глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

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