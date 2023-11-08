Развод, коронавирус и жизнь в деревне: куда пропал актер Александр Балуев

Российский актер Александр Балуев долгое время не связывался ни с журналистами, ни с поклонниками. Поэтому в сети распространялись слухи о том, что звезда «Угрюм-реки» болен и именно из-за этого не хочет показываться на публике.
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