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Развод, коронавирус и жизнь в деревне: куда пропал актер Александр Балуев

Развод, коронавирус и жизнь в деревне: куда пропал актер Александр Балуев

Российский актер Александр Балуев долгое время не связывался ни с журналистами, ни с поклонниками. Поэтому в сети распространялись слухи о том, что звезда «Угрюм-реки» болен и именно из-за этого не хочет показываться на публике.

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