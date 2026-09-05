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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» не смог повторить рекорд «Зенита» по победам на старте РПЛ – серия завершилась на 6 матчах

«Краснодар» не смог продлить победную серию на старте сезона РПЛ. Команда Мурада Мусаева сыграла вничью с «Крыльями Советов» (2:2) в 7-м туре чемпионата России.

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