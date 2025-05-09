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SPLETNIK

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Моника Беллуччи вышла в свет в мужском костюме

Моника Беллуччи вышла в свет в мужском костюме

60-летняя Моника Беллуччи на днях посетила церемонию вручения национальной кинопремии Италии David di Donatello.

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