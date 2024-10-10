В России произошло землетрясение

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В Камчатском крае утром четверга, 10 октября, произошло землетрясение магнитудой 5,0. О том, что в российском регионе зафиксировали подземные толчки, сообщили на сайте краевого филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».