В России произошло землетрясение

В Камчатском крае утром четверга, 10 октября, произошло землетрясение магнитудой 5,0. О том, что в российском регионе зафиксировали подземные толчки, сообщили на сайте краевого филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».
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