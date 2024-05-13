Супруга принца Гарри Меган Маркл стала предметом насмешек из-за нового проекта

В Голливуде насмехаются над Меган Маркл за попытки заработать на приготовлении джема В марте супруга принца Гарри Меган Маркл сообщила о запуске своего нового бренда под названием American Riviera Orchard.
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