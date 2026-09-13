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Царьград

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Потребление алкоголя в России в августе упало до минимума с 1996

Потребление алкоголя в России в августе упало до минимума с 1996

В августе в России потребление алкоголя снизилось до 7,52 литра на человека — минимального уровня с 1996 года.

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