«Обнюхался, так кайфуй один» – западные лидеры отвергли «с каменными лицами» план Зеленского

Валентин Щербаков

Кажется, вся эта обдолбанная гейропейская братия вместе с пиндосранцами, продолжают строить свои агрессивные козни против нашей страны и полностью поддерживают этого кокаинового недоноска зеленского. А вся их риторика против него лишь "дымовая завеса"......