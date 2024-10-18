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«Обнюхался, так кайфуй один» – западные лидеры отвергли «с каменными лицами» план Зеленского

«Обнюхался, так кайфуй один» – западные лидеры отвергли «с каменными лицами» план Зеленского

Политнавигатор Все западные лидеры отвергли глупый «план победы» Владимира Зеленского, и вместо него решили выписать Украине ещё один грабительский кредит.

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Комментарии
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Eduard
&quot;Майн Кампф&quot;(Моя победа) от Зеленского!
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3 час.
Валентин Щербаков
Кажется, вся эта обдолбанная гейропейская братия вместе с пиндосранцами, продолжают строить свои агрессивные козни против нашей страны и полностью поддерживают этого кокаинового недоноска зеленского. А вся их риторика против него лишь &quot;дымовая завеса&quot;......
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2 час.
Тамара Елисеева
Украина уже принадлежит америкосам и англосаксам, согласно предоставленным кредитам. Только этот долбоёб Зеленский в нарко-угаре не понимает, что долги нечем отдавать, кроме территорий. За, что боролся, на то и напоролся наркоман.
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51 мин.

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